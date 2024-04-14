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立院表決爭議 柯建銘：重大議事瑕疵要求韓國瑜徹查

2024/4/14 10:05（4/14 10:10 更新）
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國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。（中央社檔案照片）
國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北14日電）國民黨立委盧縣一未出席12日立法院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。民進黨團總召柯建銘今天表示，這是重大議事瑕疵，甚至涉及法律問題，黨團明天將行文給立法院長韓國瑜希望徹查，並進行補救與懲議。

立法院藍綠陣營12日就年改修法復議案過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案，過程中藍綠上演表決大戰，數度打成平手，最後韓國瑜加入投票挺藍，裁決民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。

不過投票後，外界質疑盧縣一雖參與第1案表決，但第2、3案未投票，民進黨立委鍾佳濱之後在臉書發文稱，盧縣一人在中國，根本不能投票，引發代按表決器爭議。

柯建銘今天透過臉書表示，12日立法院院會進行關鍵的國民黨提案「年金改革法案」付委表決，但表決器的結果顯示，盧縣一在第1案亮燈反對，2、3案卻沒有亮燈，引起諸多猜測，後經媒體披露，原來盧縣一根本不在國內，而是在中國參加活動。

柯建銘表示，歷來議事人員僅有在確認立委出席時，才會發放表決卡予該位立委，而表決器必須要立委表決卡插入才能啟動，盧縣一從頭到尾沒有簽到，沒有出現在立法院議場，甚至人在中國，為何會顯示他的表決結果，這是立法院的重大議事瑕疵，甚至有可能涉及法律問題。

柯建銘表示，民進黨立法院黨團將於15日發函給韓國瑜，希望立法院院方徹查，並進行補救與懲議，以維國會紀律並昭社會公信。

民進黨團致函內容指出，12日院會表決討論事項第一案時，發生盧縣一未出席卻插卡投票，顯有冒名領卡、冒名領票等偽造情事，除應要求國民黨團清楚說明外，也請韓國瑜徹查事件前因後果。（編輯：林淑媛）1130414

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