陳瑞敏：政府會負最後責任 希望台電加強開源節流

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（中央社記者王揚宇台北2日電）國民黨立委張智倫今天質詢時關注台電虧損等議題，以及未來是否有無法經營的疑慮，審計部審計長陳瑞敏指出，台電是國營事業，政府會負最後責任，也希望台電強化經營體質、加強開源節流。

立法院會今天邀請陳瑞敏報告「中華民國111年度中央政府總決算審核報告」等案審核經過，並備諮詢。

張智倫質詢時，詢問台電、中油、台水、台糖等國營企業，哪家虧損最嚴重。陳瑞敏回應，去年有5家國營企業虧損，其中台電總虧損新台幣1985億元，但政府有補貼500億元，如果不彌補的話是虧損2485億元。

張智倫提到，台電的能源政策是否出問題，而台電的負債比高達98%，以一家企業來說，這樣的經營非常有問題，請問台電未來是否有無法繼續經營的疑慮。

陳瑞敏表示，台電是國營事業，政府會負最後的責任，不容台電有閃失或狀況，否則影響國家重大，也希望台電加強經營體質、加強開源節流，慢慢改善整體體質。

國民黨立委王鴻薇質詢提到，國防部對美軍購採現金支付，當合約終止應該要還款，但審計部報告指出，到111年底止，已合約終止但還停滯在美國的準備金有新台幣118億元，100年度以前還有50億元結餘款沒還，因此在111年度前，有超過160億元應還給台灣，另也應該用擔保信用狀來取代現金。

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陳瑞敏說明，50億元的結餘款已經要回來，至於118億元部分，也要求國防部盡快跟美國談。關於擔保信用狀部分，因為美國希望用美國的銀行信用狀，台灣則希望用台灣國內銀行的信用狀，這方面兩方還在溝通。

此外，民進黨立委羅美玲質詢時，提到新住民發展基金連續2年出現短絀狀況，要求審計部留意此事。陳瑞敏指出，希望行政院或相關編列預算部門能給充足資源，保障新住民。（編輯：張若瑤）1130402