花蓮強震 吳澤成召開善後會議協助恢復生活

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（中央社記者盧太城花蓮縣6日電）花蓮強震進入善後階段，行政院公共工程委員會主委吳澤成今天到花蓮縣勘查災情，並首次召開善後會議。他表示，行政院各部會盡全力協助花蓮縣儘快恢復正常生活。

吳澤成上午前往花蓮市了解天王星大樓拆除作業，接受媒體聯訪表示，花蓮強震發生後，行政院已經發布為災區，第一時間副總統及總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴、行政院長陳建仁都到現場勘災，也指示行政院全力協助災後復原善後，包括公共設施、道路、交通等。

他說，今天受到陳建仁指示，特別到花蓮召開復原重建首次會議，和縣政府等單位開會，看怎麼樣協助受災住戶早日回復正常生活，對於公共設施，交通、受災學校，能夠早日復原，全力協助花蓮讓一切早日恢復正常。

吳澤成說，現在要處理善後的問題，包括安全的鑑定還有拆除、復原重建，行政院長已指示和縣政府一起合作，全力協助花蓮縣。

土木技士、結構技士、建築師等相關專業人員都已動員，協助進行相關鑑定工作，初評已告一段落，目前接著進入詳評作業，對於後續有明顯傾斜、破壞的樓房，看是要進一步拆除或者補強，專業人員會詳細評估後跟縣政府及住戶協商處理。詳評工作馬上就啟動，應該很快就進行後續作業，再由縣政府和住戶溝通，公共設施部分，今天會開會和相關部會、主辦機關討論儘快限期來完成。

花蓮縣長徐榛蔚表示，天王星大樓雖然因餘震更加傾斜，但都有儀器在監控，結構技師、土木技師會提供更安全拆除方法，拆除工作是一直進行。另外建築物被鑑定為紅、黃單問題，紅單是有公共安全疑慮，將儘快排定拆除作業，黃單部分的修繕則已經開始啟動。（編輯：黃世雅）1130406