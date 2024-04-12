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泰國捐100萬助花蓮震災 外交部盼良善力量續擴散

2024/4/12 19:50
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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）外交部今天表示，泰國政府捐贈新台幣100萬元協助花蓮地震災後重建工作，對此表達感謝，期盼台泰間良善力量能夠持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部接獲泰國貿易經濟辦事處告知，泰國政府已捐贈100萬元至衛生福利部公設財團法人賑災基金會震災帳戶，協助花蓮地震災後重建工作。

外交部指出，對於泰國政府與泰國貿易經濟辦事處對台灣災情所展現的關懷，以及慷慨捐款協助台灣災後重建，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）及副總理兼外長班普里（Parnpree Bahiddha Nukara）於地震發生當天，即分別在社交平台發文關心地震災情，外交部再次對於泰國政府向台灣展現溫暖慰問與援助表達由衷感謝，期盼台泰間良善力量能持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。（編輯：翟思嘉）1130412

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