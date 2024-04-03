岸田願支援花蓮強震 外交部：台日相互關懷有真誠情誼

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（中央社記者吳昇鴻台北3日電）花蓮發生強震，日本首相岸田文雄表示日本願協助台灣必要支援，外交部今天表達感謝，強調台日間有相互關懷的真誠情誼，期盼台日友誼成為世界良善力量，讓「善的循環」持續在國際間擴散。

外交部下午發布新聞稿指出，日本首相岸田文雄今天就花蓮地區發生芮氏規模7.2地震造成災情表達慰問，並表示如果台灣有需要將立即提供援助，台灣政府及人民對此深表感謝。

外交部指出，日本台灣交流協會代表片山和之及協會理事長谷崎泰明也分別於第一時間向台灣政府表達慰問關心之意，充分展現台日間相互關懷的真誠情誼。

台日兩國同處地震頻繁地帶，外交部表示，每當發生地震或其他重大災害時都能夠互相關懷、彼此伸援並共度難關。這次花蓮地震發生後，政府及民間立即全力投入救災工作並評估災損情形，未來也將與日方保持密切聯繫。

外交部表示，再次對日本政府的慰問表達誠摯感謝，期盼台日友誼成為世界良善、溫暖的重要力量，並讓「善的循環」持續在國際間擴散。（編輯：林淑媛）1130403