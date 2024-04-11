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韓國捐50萬美元助花蓮 外交部盼良善力量持續擴散

2024/4/11 10:33
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（中央社記者吳昇鴻台北11日電）韓國宣布捐贈50萬美元協助花蓮震災重建工作，外交部今天表示，感謝韓國對台灣展現的慰問與援助，並期盼台韓良善力量能持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。

外交部上午發布新聞稿表示，韓國政府宣布將捐贈50萬美元協助花蓮地震災後重建工作。對於韓國政府與駐台代表李殷鎬對台灣災情所展現的關懷，以及慷慨捐款協助台灣災後重建，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，台灣每逢重大災害時，韓國政府均發揮人溺己溺精神提供即時援助，如2016年2月台灣南部發生芮氏規模6.4地震時，韓國政府當時也捐助10萬美元，協助災難救援及災後重建工作。

外交部表示，再次對於韓國政府對台灣展現的溫暖慰問與援助表達由衷感謝，並期盼台韓間的良善力量能夠持續擴散，為國際社會互助合作奠定堅實基礎。（編輯：翟思嘉）1130411

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