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花蓮地震 上海台協捐款880萬元助災民

2024/4/4 11:41
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（中央社記者張淑伶上海4日電）花蓮外海昨天發生芮氏規模7.2地震，台商組織上海市台灣同胞投資企業協會（上海台協）宣布，將捐贈人民幣200萬元（約新台幣880萬元）用於花蓮受災民眾救助和災後重建工作。

上海台協昨天發布此消息，表示在地震發生後迅速組織動員，發起「兩岸一家親 滬台心連心」專項募捐行動，得到廣大理監事和會員積極響應。

上海台協將透過上海百寺公益基金會海峽兩岸公益基金定向捐贈200萬元，用於花蓮地區受災群眾救助和災後重建工作。

上海台協會長張簡珍代表台協向會員及在台的鄉親表達關心慰問，表示會密切關注災情動態，對相關急難提供必要幫助和支持。（編輯：周慧盈）1130404

#上海台協
#花蓮縣
#張簡珍
各界捐款慰問
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