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強震重創花蓮 衛福部將成立捐款專戶救災

2024/4/4 11:41（4/4 12:28 更新）
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花蓮市軒轅路天王星大樓因地震傾斜，縣府4日上午持續以消波塊和砂石穩定，防止大樓繼續傾斜。中央社記者董俊志攝 113年4月4日
花蓮市軒轅路天王星大樓因地震傾斜，縣府4日上午持續以消波塊和砂石穩定，防止大樓繼續傾斜。中央社記者董俊志攝 113年4月4日
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）花蓮近海昨天發生強震，造成各地災損傷亡，尤以花蓮受創最深。繼花蓮縣政府公布賑災捐款專戶，衛生福利部次長王必勝今天說，衛福部專戶正處理規劃中，預計下午公布。

花蓮東部海域昨天上午發生芮氏規模7.2強震，各地陸續傳出災情，已造成全國9死、上百人受傷、受困。行政院長陳建仁今天視察並表示，中央撥款新台幣3億元協助重建並劃設災區及成立捐款帳戶。

王必勝稍早告訴中央社記者，中央捐款專戶將儘快開設，現正處理中，預計下午就會公布。

花蓮地震後已逾24小時，據中央災害應變中心災況統計，截至今天上午10時10分，共造成全國2471件災情，共計9死、1050傷、101受困和46失聯。（編輯：陳政偉）1130404

花蓮女中校舍3日震後鋼筋外露，其中45年的綜合大樓受損嚴重，已成危樓。中央社記者董俊志攝 113年4月4日
花蓮女中校舍3日震後鋼筋外露，其中45年的綜合大樓受損嚴重，已成危樓。中央社記者董俊志攝 113年4月4日
民眾震後拍下太魯閣燕子口步道狀況。（民眾提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月4日
民眾震後拍下太魯閣燕子口步道狀況。（民眾提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月4日
地震造成中橫公路多處落石、草木掉落，燕子口販賣部也受強震影響毀損。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
地震造成中橫公路多處落石、草木掉落，燕子口販賣部也受強震影響毀損。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
#王必勝
#花蓮地震
#陳建仁
#花蓮縣
#衛福部
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