陸委會民調：93.3%挺政府捍衛主權維護台海和平

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（中央社記者李雅雯台北11日電）陸委會今天發布最新民調結果，顯示台灣93.3%民意支持政府捍衛國家主權、維護台海和平現狀，反對中共設定兩岸對話前提、對台複合性施壓。

大陸委員會（陸委會）今天公布最新民調結果。調查數據顯示，80.4%民眾支持政府主張兩岸團體旅遊應依「對等原則」相互開放，也就是開放台灣觀光客組團去大陸，中共也要開放大陸觀光客來台。

90.9%民眾支持海巡署依法處理、驅離中國大陸船隻違法闖入金門水域，捍衛國家安全及漁民權益；有69.9%民眾認為，中共修改「反間諜法」，擴大解釋間諜行為，將會影響其赴中國大陸意願。

調查數據指出，92.6%民眾不認同中共軍機、軍艦在台灣周邊活動，甚至故意超過海峽中線；90.1%民眾不認同中共打壓國際空間、89.6%民眾不贊成中共所提「一國兩制」。

84.7%民眾不認同中共說「台灣的總統選舉結果改變不了台灣是中國一部分的基本事實」；78.8%民眾不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話的主張。

對於中共對台強加政治框架與脅迫作為，93.3%民眾支持政府繼續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主，維護台海和平現狀。91.1%民眾支持台灣的未來由台灣2300萬人決定；88.8%主張「廣義維持現狀」。

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陸委會表示，維護台海和平是兩岸共同責任，政府會持續站穩「四個堅持」立場，妥慎應對中共對台「軟硬兩手」操作，維護台灣整體利益及人民權益福祉。呼籲中共正視中華民國台灣客觀存在事實，尊重台灣民意，透過不設前提的溝通對話，務實處理兩岸分歧，尋求和平相處之道。

這項調查由陸委會委託全國公信力民意調查公司，在2024年4月3日至8日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1080份，信賴度95%，抽樣誤差正負2.98%。（編輯：唐佩君）1130411