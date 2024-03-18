國安人士：台選後中未加強軍事脅迫 兩岸處動態平衡

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（中央社記者溫貴香台北18日電）中國全國「兩會」日前閉幕，國安人士觀察，最近戰備警巡或軍事編隊樣態都有做調整，沒有昔日那般有侵略性，較少出現模擬攻擊的敵意動作，中國的外部行為、對台行為有比較緩和；目前雙方似乎處於「動態平衡」，兩岸發生更大的變化可能性並不高。

中國全國「兩會」日前閉幕，國安人士提出5個觀察重點，包括中共總書記、中國國家主席習近平一元領導、兩會平庸化與國務院弱化成執行院、中國關心「穩定」、經濟問題還是無解，以及兩岸部分看起來沒有太大變化。

國安人士說，中共去年至今都沒有舉行攸關國家經濟決策的三中全會，但從去年開始召開一系列由習近平主持的5次會議替兩會定調，習近平的意志已經替代三中全會。

國安人士表示，這次是習近平第三任，兩會5個報告都在談習近平領航掌舵，議程安排沒有重大人事，也沒有重大政策宣布，把兩會平庸化、平常化，尤其是國務院幾乎弱化成「執行院」。

國安人士表示，整個安全、政治部署還是最重要的，但此次兩會沒有重大經濟政策調整，人事部分只宣布11位人大代表調整，其他沒有變動，對習近平而言，穩定重於一切。

經濟方面，國安人士表示，中國經濟成長要拉到5.2%不容易，通膨目標3%也不可能，中國內部需求狀況拉不起來，目標不切實際。

國安人士說，兩岸部分看起來沒有太大變化，兩會所有書面文件，基本上維持20大「新時代黨解決台灣問題的總體方略」調性，內容不外乎是堅持一中、九二共識、反對台獨分裂與外來勢力、發展兩岸統一大業等等。

對於習近平在兩會期間談到「和平統一」，國安人士說，習近平從「拜習會」後再次提到和平統一，目的是對外進行國際宣傳、對內防止武統再起，此外，也對台灣喊話；但長期的軍事準備沒有放棄，「我們還是要注意」。

中國外交部長王毅日前稱台灣總統大選只是「中國的一個地方選舉」，揚言遲早會有一張世界各國遵守一中原則的「全家福」照片。國安人士表示，這是王毅第一次講，且搭配要各國遵守聯合國第2758號決議文等，可見未來中國在國際、外交上的政治戰、法律戰會不斷加強。

國安人士表示，從今年1月選後到現在，中國在軍事上對台灣的脅迫與過去相比並沒有加強，如過去聯合軍演等等以前做很多動作，現在還是做很多動作，但強度並沒有明顯升高。

國安人士表示，中國嘴巴講民進黨不代表主流民意，但內部情緒還是很高，所以對台灣採取一些動作示警並不奇怪，包括取消M503航線飛行偏置，但金門海域漁船翻覆是突發事件，不能視為同一類事件。

國安人士從「動態平衡」角度觀察，中國的外部行為、對台行為有比較緩和，最近戰備警巡或軍事編隊樣態都有做調整，沒有昔日那般有侵略性，較少出現模擬攻擊的敵意動作。（編輯：翟思嘉）1130318