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駕軍機叛逃等犯行 8現退役軍人判13年至1年半定讞

2025/2/14 11:34（2/14 11:49 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北14日電）軍官蕭翔云被吸收為共諜，利誘航特部中校謝孟書開軍用直升機叛逃至中國，鼓動軍人拍攝心戰投降影片，高院判處蕭翔云13年徒刑、謝孟書9年徒刑。最高法院昨天駁回上訴定讞。

本案共有10名被告，同案被告退役軍人、台商謝秉成判處有期徒刑8年、現役軍人何信儒7年4月、現役軍人康奕彬7年2月、現役軍人洪睿洋7年、現役軍人（案發後退伍）陸駿方5年6月、現役軍人劉立齊1年6月，均駁回上訴定讞；現役軍人吳志鵬則無罪確定；退役軍人、台商陳裕炘未到案，由高等法院通緝中。

最高法院指出，本案上訴後僅劉立齊否認犯罪，主張刑期過重及其行為非故意，其餘被告均坦認犯罪，檢察官則上訴主張量刑過輕；經檢視卷證後，認定判決沒有違誤，量刑與過往案例相較也未違反比例原則，據此駁回上訴定讞。

全案起於，台灣高等法院判決指出，退役軍人、台商陳裕炘因另案逃亡中國，為取得台灣軍事情報，與時任軍官蕭翔云接觸，以支付工作費為對價，要求引介現役軍人為中國發展組織；蕭翔云在民國110年8、9月間應允，陸續吸收退役軍人、台商謝秉成，及現役軍人康奕彬與何信儒加入中共工作組織。

蕭翔云將軍事機密交給陳裕炘外，也將康奕彬、何信儒提供的部分國家軍事機密交給陳裕炘；蕭翔云收賄共新台幣62萬元，另分別把賄款轉交給康奕彬、何信儒各70萬元、60萬元。

此外，謝秉成透過蕭翔云與陳裕炘接觸，111年底至112年3月間，陸續吸收航特部中校謝孟書及現役軍人洪睿洋、陸駿方加入中共工作組織，並將洪睿洋、謝孟書提供的部分國家軍事機密或公務上應秘密文書交給陳裕炘，及向時任軍人陸駿方收集公務上應秘密文書。

後來中共工作組織教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至中國，由謝孟書研擬叛逃計畫，駕機投敵；陸駿方則另依謝秉成的指示，拍攝心戰影片，敘述服役單位、職稱等，表達願意投降中共解放軍。

謝秉成陸續交付賄款給洪睿洋44萬6000元、謝孟書55萬6000元及泰銖4萬元、陸駿方1萬元。

至於現役軍人劉立齊的部分，112年5月20日，劉立齊利用值班機會，將沒有閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，藉此刺探軍事機密。

高院合議庭認為，謝秉成身為中華民國國民，竟為中國發展組織並居間交付賄賂；蕭翔云、康奕彬、何信儒、洪睿洋、謝孟書、陸駿方及劉立齊行為時為現役軍人，受國家栽培，竟被金錢所誘，為中國蒐集軍情，造成重要機密外洩。

合議庭認定，謝孟書陰謀投敵，陸駿方配合拍攝心戰影片，行為均違反效忠國家，保國衛民，確保國家安全的法定職務，嚴重危害國家安全與台灣人民福祉。

合議庭指出，蕭翔云犯貪污治罪條例收受賄賂罪、陸海空軍刑法的交付關於中華民國軍事上應秘密文書罪；謝秉成犯國家安全法的為大陸地區發展組織罪、貪污治罪條例交付賄賂罪；謝孟書、何信儒、康奕彬、洪睿洋、陸駿方等人犯貪污治罪條例收受賄賂罪；劉立齊犯陸海空軍刑法的刺探軍事機密罪，分別量處13年至1年6月不等刑度，均宣告褫奪公權及犯罪所得追繳沒收。

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至於吳志鵬被訴貪污治罪條例收受賄賂罪，因無法證明犯罪，諭知無罪；陳裕炘疑滯留中國而未到案，經檢察官起訴，由高院通緝中。

案經部分遭判有罪的涉案軍官與檢察官提起上訴，最高法院認為，原審判決無違誤，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140214

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