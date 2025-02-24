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海軍退將等4人涉共諜案 罪證不足高雄高分院判無罪

2025/2/24 13:26
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）祝姓男子、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將等4人被控替中國發展組織，高雄高分檢依國安法起訴4人，高雄高分院依檢方舉證不足，今天上午判決無罪，可上訴。

台灣高等法院高雄分院上午發布新聞稿指出，由於檢方舉證無從證明孫男、祝男知道中華民族致公黨陳姓前任主席背後的出資者是中國國台辦，且難以證明陳男等人有何引介退將給中國黨政軍官員發展組織行為，據此難以認定祝男、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將有違反反滲透法、國安法等犯行。

法官審結後，今天上午依罪證不足判決祝姓男子、劉姓陸軍退役上校、孫姓海軍退役少將、中華台閩經貿文化教育交流協會歸姓秘書長4人無罪，全案仍可上訴。

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起訴指出，作為國台辦對台窗口之一的中華民族致公黨陳姓前任主席，自民國106年至110年接受中國對台組織指示，與孫男、祝男以其等退將及「中華戰略協會」、「黃埔聯誼會」等身分的國軍人脈，長期物色、引介國軍特定階級、軍種退將，前往中國接受落地招待，再於行程中假意安排中方人員陪同旅遊、餐敘，實則宣傳「和平統一」、「一國兩制」等統戰思想，並挑選可吸收的退將，提供給中共情治人員接觸、拉攏，發展組織。

檢方初估至少有數十名退役軍官曾受招待，約談多名退役將領包含上將、中將等人。檢方訊後，認定祝男等4人已涉違反國安法、為大陸地區發展組織等罪嫌，依法提起公訴。（編輯：唐聲揚）1140224

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