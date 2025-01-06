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金融時報：台人辦中國身分證 台官員憂成北京干政藉口

2025/1/6 19:39（1/6 19:54 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社台北6日綜合外電報導）中國致力促使愈來愈多台灣人在當地辦理居住證甚至身分證，好讓台人融入中國社會，此舉敲響台灣政府的警鐘，官員擔憂台灣的管轄權將因此受損，並為北京干預台灣內政打開大門。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，台灣政府官員表示，北京的焦點已開始放在讓造訪中國的台灣人申辦當地居住證、銀行帳戶及手機門號－這些文件被稱為「三證」－接著，許多台人甚至取得中國公民才能擁有的身分證。

一名制定對中政策的台灣高階官員指出：「我們擔心，當愈來愈多台灣人擁有中國公民身分，我們的管轄權將受到損害。如果一個有中國身分證的台灣人在這裡涉入某起事件，中國可能會說他們必須處理此事，因為這個人是他們的公民，然後干預我們的內政。」

俄羅斯長期採用賦予鄰國公民俄國身分的類似策略。2019年4月，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署政令，讓烏克蘭東部分離主義地區居民更容易取得俄國護照；莫斯科也曾向喬治亞2個分離主義地區的居民提供公民身分，接著以必須保護這些人為藉口，在2008年入侵喬治亞並占領約20%領土。

金融時報引述台灣官員指出，中國推動給予更多台灣人當地身分文件一事，尚不及前述俄羅斯的程度，但構成相同性質的風險。

去年12月底，台灣網紅發布自製中國統戰紀錄片，影片內容稱台灣有逾10萬人取得中國身分證，讓這項議題浮上檯面。

儘管無法證實這項說法，台灣政府官員、觀光客及商務人士提到，造訪中國的旅客近幾個月來被要求填寫「三證」申請書。

中國去年慶祝黃埔軍校百年校慶，有出席者談到，台灣老兵被帶去特別桌位申辦相關文件；海峽論壇也有設置「三證」申請桌。

有3名台灣人最近從金門搭渡輪前往中國，他們表示，抵達廈門後的手續現在包含填寫一些表格，而他們事後才知道這是在申請「三證」等相關文件。

金融時報報導，台灣方面擔憂，這是中國提供台人公民身分的開端。一名國安官員指出：「下一步往往就是核發當地身分證，或甚至直接給予（身分證）而非居住證。」台灣官員還補充說，中國強力推廣當地身分證，稱這是獲得更佳貸款或買房條件的機會。

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按照台灣法律，台灣公民若取得中國身分證，將被註銷台灣戶籍。然而，北京幾乎與台灣政府切斷所有官方溝通管道，台灣很難有效控管其人民在中國的活動，儘管兩岸數十年來建立的旅行、貿易和投資往來仍持續進行。

根據台灣行政院主計總處，截至2023年，約有21萬7000名台灣人在中國工作，僅為十年前高峰值的一半，但與2022年相比增加22.5%。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140106

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