八炯、陳柏源紀錄片稱逾10萬台灣人領中國身分證 陸委會：嚴格查處

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（中央社記者謝怡璇台北29日電）網紅八炯和陳柏源自製中國統戰紀錄片，影片內容稱，目前可能有10萬多名台灣人持有「中國身分證」。陸委會今天針對影片回應，政府將嚴格查處。

網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源28日推出中國統戰紀錄片下集，號稱泉州台青創業園總負責人林金城在電話中表示，目前申辦完「中國身分證」，仍能保留台灣身分證、台灣護照及台胞證。

號稱泉州台青創業園總負責人林金城表示，廈門申辦人數多達4000多人，領證要等3個月，已有2000多人申辦成功；而漳州申請數較少，可能可以早上辦、下午拿證。

影片中一名不具名且未露面的中間人透過電話表示，目前約有10萬名台灣人持有「中國身分證」。

影片來源：攝徒日記Fun TV

陸委會今天表示，政府有注意到28日自媒體片中呈現中共統戰及涉台系統誘拉國人的各種手法，例如在大陸申設戶籍、網紅收受中共金錢製作影片，甚至接受中共指令返台參與政黨及參選等等。

陸委會強調，這些統戰伎倆都顯示，統戰的核心不是「交朋友」，而是「給利益」，國人對此要有清楚認識，「政府會嚴格查處，少數有心人士勿以身試法」。

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陸委會並譴責中共相關部門，不要再藉著交流名義，從事破壞台灣安定、分化台灣的醜陋舉措。

據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第9條之一規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若違反，主管機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分，及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利。（編輯：張淑伶）1131229