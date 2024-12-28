網紅拍片指宋楚瑜涉統戰 親民黨批惡意指摘明顯污衊

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（中央社記者郭建伸台北28日電）網紅八炯和閩南狼拍攝影片揭露中共統戰手法，最新影片提及福建統戰處長是親民黨主席宋楚瑜派來。親民黨今天晚間痛批，不肖自媒體為爭取流量沒直接證據就惡意指摘，已明顯污衊，影片製作者須負法律責任。

親民黨晚間透過新聞稿指出，對於有不肖自媒體影片製作者，為爭取流量，博取眼球目標，在未有任何直接證據下，就惡意指摘對岸福建省「統戰處處長」為宋楚瑜指派過去等錯誤離譜言論，明知不實還惡意散播。

親民黨表示，台灣雖保障言論自由，但絕不應保護毫無事實根據的假新聞與認知作戰，隨意誹謗他人的言論，親民黨認為，影片已顯有污衊宋楚瑜名譽的不法情事，影片製作者必須負起法律責任。

親民黨說明，影片假借一通電話，在「沒有具體人名、沒有具體事證」下，就開始大做文章，還以宋楚瑜的照片作為影片封面，並開記者會做不實宣傳等，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名，入人於罪，台灣社會不應容忍這種不肖自媒體企圖誤導民眾視聽，甚至還有部分媒體跟進引述報導，助長錯誤訊息散布，侵蝕媒體公信力，實不可取。

親民黨強調，針對如此重大爆料的事件竟不經過事先查證，令人匪夷所思，試問，「中國大陸福建的『統戰處處長』，有這職位？人事任命是可以由台灣人來指派？」

親民黨指出，連這種基本常識水準都沒有，對大陸的體制都搞不清楚，就隨意製播影片，對於這種不肖的自媒體影音製作者，呼籲社會大眾應予以最嚴厲的譴責與抵制。（編輯：林克倫、張若瑤）1131228