八炯閩南狼欲入黨 國民黨：舔共網紅經費不能當黨費
2024/12/30 16:51
（中央社記者王承中台北30日電）網紅八炯、「閩南狼PYC」陳柏源今天前往國民黨中央黨部辦理入黨，國民黨發言人楊智伃表示，國民黨為求嚴謹還是要嚴格審核，對於舔共網紅滲透國民黨還是相對擔憂，尤其現在國民黨不能收取來路不明的舔共網紅經費作為黨費。
網紅八炯和陳柏源28日推出中國統戰紀錄片下集，聚焦陳柏源到廈門的「台青創業基地」參訪，鎖定台灣年輕人打出申請創業基金免還誘因，讓「台青」逐步深陷中國統戰。
八炯今天在社群網站Threads（脆）上發布影片指出，不要再說他是民進黨員了，他沒有入過黨，人生第一次入黨獻給國民黨了，從今天開始他是藍營側翼。八炯在影片中說，填寫入黨申請書，繳黨費，就入黨了。
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對此，楊智伃表示，閩南狼與八炯入黨之情令人動容，不過國民黨入黨程序還是講求嚴謹，尤其對於舔共網紅滲透國民黨還是相對擔憂，提防舔共網紅入侵更需要檢驗，畢竟相關人士昨天媽祖廟前發誓不是台獨份子，大聲歌頌中共軍艦，今天說自己是台獨份子反攻大陸，這些被流量逼瘋的錯亂發言，都讓人瞠目結舌。
楊智伃指出，國民黨為求嚴謹還是要嚴格審核，尤其現在國民黨不能收取來路不明的舔共網紅經費作為黨費，但若是追求文化部補助也可以考慮「出門左轉」，慢走不送。（編輯：楊凱翔）1131230
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