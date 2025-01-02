陸委會：海峽導報有統戰性質 暫停批准來台駐點

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（中央社記者李雅雯台北2日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，經過評估，大陸媒體海峽導報具有明顯從事對台統戰工作性質，未來將暫停批准海峽導報與其所屬福建日報報業集團來台駐點。

大陸委員會（陸委會）2日下午召開例行記者會。

梁文傑宣布，經過評估，大陸媒體海峽導報具有明顯從事對台統戰工作性質，該報社務委員林靖東曾經拿經費指示、捏造民調介入總統大選，「我們認為海峽導報已經不是單純的新聞媒體」。

梁文傑指出，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點；目前該報有1名記者在台駐點，駐點時間至23日，不會要求其提早離境，未來將暫停批准其新的輪替記者來台駐點。

目前駐台陸媒計8家、12人，包括中央電視台、中央人民廣播電台、新華社、人民日報、中新社、廈門衛視、海峽導報、湖南廣電。（編輯：周慧盈）1140102