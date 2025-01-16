福建拉攏落戶開後門 陸委會斥破壞兩岸單一戶籍

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（中央社記者李雅雯台北16日電）陸委會今天重申，中國大陸福建為了拉攏台灣民眾落戶，大開規定後門，不要求申請人繳交台胞證、台灣身分證等證件，這是在破壞兩岸單一戶籍制度現狀。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

陸委會昨天透過書面批評中共為了統戰滲透，拉攏台灣民眾赴陸落戶，刻意破壞兩岸單一戶籍制度現狀。梁文傑今天重申，「台灣居民定居證簽發服務指南」福建版未要求申請人繳交台灣身分證或護照等，這是破壞兩岸單一戶籍制度現狀。

梁文傑表示，台灣人選擇取得中國大陸身分是自主選擇，台灣政府沒有任何阻撓，不過一旦取得對岸身分，將會註銷在台戶籍；若有大陸民眾拿到台灣身分，也必須註銷在陸戶籍，兩岸多年來維持單一戶籍制度，不過現在狀況有點不一樣。

梁文傑指出，中國大陸公安部「台灣居民定居證簽發服務指南」有兩個版本，一個是一般通用版、另一個是福建版；一般通用版內容要求申請人必須繳交台灣身分證等證件；可是在福建版規定中，沒有這條要求。

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梁文傑提到，所以依據「台灣居民定居證簽發服務指南」福建版試圖取得中國大陸身分的話，不會被要求註銷台灣身分，「也就是說，福建省容許你擁有兩邊的身分，我們認為這是在破壞兩岸單一戶籍制度現狀」。

查閱中國大陸「台灣居民定居證簽發服務指南」可發現，內文規定申請人收到「批准定居通知書」6個月內，申請台灣居民定居證的同時必須繳交台胞證或其他有效旅行證件、台灣身分證、出入境證件等，由公安機關出示證件收繳證明；在福建版內文未見相關要求。（編輯：楊昇儒）1140116