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中共誘拉設籍 陸委會：破壞兩岸單一戶籍制度

2025/1/15 18:10
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（中央社記者李雅雯台北15日電）中國大陸國台辦今天表示，歡迎台灣民眾赴陸落戶；陸委會回應，兩岸單一戶籍制度是20多年來雙方建立的交流規範與秩序，遺憾中共為了統戰滲透，刻意破壞兩岸單一戶籍制度。

大陸委員會（陸委會）15日透過書面指出，兩岸對於人員往來採取單一戶籍制度，在各自法令中有所明定，這是20多年來雙方建立的交流規範與秩序。依據對岸規定，台灣人民若欲在陸設籍，必須辦理戶口登記、繳交有效台灣身分證件。

陸委會表示，很遺憾看到中共有關部門為了對台進行統戰滲透，不惜以福建的特別規定，刻意破壞兩岸單一戶籍制度，讓台灣人民在福建設籍、申領對岸身分證，又不需要繳交台灣身分證件。

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陸委會批評，這些舉動不但嚴重地違反台灣法律，也影響中國大陸內部戶籍管理，「這種損人不利已的舉措，我方表達強烈不滿，也會持續嚴格查處。違反規定者，將依兩岸條例規定，註銷其台灣戶籍」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）15日上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華指稱，對於台灣民眾看好大陸發展前景、選擇到大陸落戶，「我們表示歡迎，將依法依規予以審批辦理」。（編輯：楊昇儒）1140115

陳斌華
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