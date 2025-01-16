台灣人領中國身分證 劉世芳：1人已被註銷戶籍

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（中央社記者高華謙台北16日電）網紅八炯影片揭露，號稱泉州台青創業園總負責人林金城以及另一人蘇士恩疑持有中國身分證。內政部長劉世芳今天說，有1人已被取消中華民國戶籍，目前查察是否有中華人民共和國身分證人數共12人。

網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源日前推出中國統戰紀錄片下集，揭露林金城以及蘇士恩疑持有中華人民共和國身分證；法務部調查局與內政部移民署已介入調查。

移民署長鐘景琨日前表示，移民署如果得知台灣人民在中國大陸設戶籍或領用護照，會通知當事人說明，如果查證屬實，會通報當事人所在地的戶政事務所，廢止在台戶籍。

劉世芳今天舉行部務會報會後記者會時對此表示，寄送通知書以雙掛號為主，目前有1人戶籍已被取消，另1人可能是因文書送達過程有點瑕疵，所以稍微延長時間。

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劉世芳說，包含已被註銷戶籍的這1人在內，調查是否持有中華人民共和國身分證的人數有12人。

內政部戶政司長陳永智日前表示，根據行政院在112年5月24日針對國家賠償案件後續做的函釋、以及入出國移民法等規定，遭廢止戶籍後就不會是中華民國國民。（編輯：翟思嘉）1140116