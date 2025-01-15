台人辦中國大陸身分證 國台辦：自主選擇依法審批

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（中央社記者邱國強北京15日電）針對有台灣民眾申辦中國大陸身分證引發爭議，國台辦發言人陳斌華今天聲稱，台灣居民來大陸學習、工作、生活或定居，「這是他們的自主選擇」。對於台灣居民「選擇到大陸落戶」，陸方表示歡迎，將「依法依規予以審批辦理」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華聲稱，「民進黨當局」有關說法是其「操弄認知作戰、施行綠色恐怖的又一伎倆」。台灣居民來大陸學習、工作、生活或定居，「這是他們的自主選擇」。

他宣稱，「『民進黨當局』藉機炒作大陸威脅，恐嚇限制台灣民眾的自主選擇，剝奪他們得到更多更好發展的機會，不得人心，也不會得逞」。

陳斌華聲稱，對於台灣居民「看好大陸發展前景，選擇到大陸落戶」，陸方表示歡迎，將「依法依規予以審批辦理」。今後，陸方將持續為台灣民眾來大陸學習、就業、創業「創造更好條件，提供更大空間」。「歡迎廣大台灣同胞把握機遇，來大陸實現自身更大更好發展」。

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網紅「八炯」日前製播「中國統戰紀錄片」指出，中國以補助及可取得貸款等手段，誘拉台灣民眾申辦中國的身分證，引起注意。

國安人士對此提醒，持有中國身分證將面臨風險與限制，以為是新生活的開始，但其實是通往世界的終點；若持有中國身分證的台灣民眾越來越多，很可能成為中國「長臂管轄」的破口，提高國安風險。（編輯：吳柏緯）1140115