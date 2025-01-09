詹江村中國身分證風波 內政部：限1/17前說明

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（中央社記者高華謙台北9日電）國民黨桃園市議員詹江村指自己有中國身分證，並拒絕依移民署函文前往說明。內政部長劉世芳說，已限期詹江村在1月17日前說明，「支持移民署依法行政，因為我們是在保障中華民國最大利益」，台灣人不可能接受反智洗腦。

網紅八炯拍攝的「中國統戰紀錄片」揭露中國以補助及可取得貸款等手段誘拉台灣民眾申辦中國的身分證，中間人並稱已有十幾萬國人領有中國身分證。

詹江村先前在影片中指自己持有「中國身分證」，引發關注；內政部移民署近日發函要求詹江村說明是否具有中國身分證。

詹江村透過社群網站臉書（Facebook）表示，他在直播時有說他的中國是指中華民國、中華人民共和國是偽政府等，「我不會去說明，你們來逮捕我，或者註銷我的中華民國國籍吧」。

內政部今天舉行部務會議會後記者會。移民署長鐘景琨對此表示，這無涉逮捕問題，是依法調查，詹江村要說明有沒有中國身分證，只要能說明清楚，就會依事證處理。

劉世芳說，已限期詹江村1月17日前說明，詹江村是民代，言論自由受保障，但移民署官員是依公務賦予的職權進行訪談，希望詹江村按台灣的民主法制基礎接受訪談，不要在外面嗆聲、放話、甚至提供假訊息，如果提供假訊息給公務員，就會涉犯使公務員登載不實罪。

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劉世芳表示，「我們要支持移民署依法行政，因為我們是在保障中華民國最大利益」，相信詹江村是受桃園市民支持的議員，應了解台灣民主法制基礎。

劉世芳說，截至目前，內政部做任何行政處理都是按憲法、兩岸人民關係條例、國籍法與戶籍法等法律規定，不希望詹江村拉幫結派、在網路洗腦台灣人民，台灣人民不可能接受反智洗腦。（編輯：張均懋）1140109