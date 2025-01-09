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饒慶鈴赴陸會宋濤未報備 陸委會：會有適當處置

2025/1/9 19:07（1/9 20:17 更新）
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中國大陸國台辦主任宋濤4日傍晚在北京釣魚台國賓館會見台東縣長饒慶鈴率領的代表團，兩人在會見前握手致意。中央社記者邱國強北京攝 114年1月4日
中國大陸國台辦主任宋濤4日傍晚在北京釣魚台國賓館會見台東縣長饒慶鈴率領的代表團，兩人在會見前握手致意。中央社記者邱國強北京攝 114年1月4日
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（中央社記者李雅雯台北9日電）台東縣長饒慶鈴率團赴陸，未事先報備4日與中國大陸國台辦主任宋濤的會晤，陸委會今天表示，這場會晤為事先安排好，饒慶鈴事前填報不確實，主管機關調查後會做出適當處置。

大陸委員會（陸委會）9日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑指出，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）規定，縣市長或簡任11職等以上公務員進入大陸必須事先申請，會要求其在申請表勾選「參訪對象有沒有包含大陸地區縣市級以上黨務、軍事、行政機關的首長或副首長」。

梁文傑強調，這份申請表需要具體填報，勾選「無」表示沒有，如果赴陸後事實是「有」，代表當初填報不確實。以饒慶鈴案例來說，駐北京記者去年12月31日已接獲中國大陸國台辦採訪通知，顯示這場會晤為事先安排好，「你不能說申報時不知道」。

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梁文傑並強調，就算當初填寫申請表時確實沒有這場會晤，饒慶鈴也沒有抓緊時間變更行程；赴陸人員應該遵守相關規定，將由主管機關（內政部）查證完成後做出適當處理。

饒慶鈴率團於4至9日期間訪陸，4日在北京會晤宋濤。饒慶鈴出發前表示，這趟訪陸以行銷農產品與了解釋迦銷售通路有無需要加強為主軸。（編輯：楊昇儒）1140109

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