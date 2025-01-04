會見宋濤 饒慶鈴：台東縣願盡力推動兩岸交流合作

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（中央社記者邱國強北京4日電）中國大陸國台辦主任宋濤今天在北京會見台東縣長饒慶鈴等人時稱，陸方願與台灣民眾一起在「堅持九二共識、反對台獨」下共謀維護台海和平；饒慶玲則表示，台東縣願盡自己的力量，為緩和兩岸緊張及推動交流合作作出自己的貢獻。

饒慶鈴4日傍晚率領立法委員黃健賓、國民黨發言人楊智伃、台東縣議員王文怡、關山鎮長彭成豐、台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑等人，在北京釣魚台國賓館會見宋濤。兩人在開場致詞時，作上述表示。

宋濤宣稱，「兩岸是一家人」，有著「共同的文化，共同的歷史、共同的血脈，共同的家園」，「一家人有事情可以多商量、好商量」，有困難則守望相助。陸方將始終以台灣民眾的福祉，作為推動兩岸關係發展的出發點和落腳點，並願與台灣民眾共同推動兩岸關係持續和平發展。

他聲稱，「一家人應該常來往」，陸方「非常認真」傾聽台灣民眾就呼籲兩岸發展的每一項建議主張，也努力不斷推動增進台胞福祉的政策和制度建立，願與台灣民眾一起在「堅持九二共識、反對台獨」下維護好共同家園，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，「共謀維護台海和平，共謀兩岸同胞的福祉，共謀民族復興」。

饒慶鈴表示，這次她率領「台東縣青年參訪團」前來，主要是希望透過實地考察和深入的交流，讓青年們更加了解中國大陸在科技創新、數位發展和新能源等領域的最新狀況。同時也希望能推動兩岸在民間層面更加緊密的互助與合作。

她說，「當前國際局勢瞬息萬變，不能忽視過去一段時間以來兩岸瀕臨脫鉤斷裂的風險，許多朋友都為此感到憂心」。台東縣願意盡自己的力量，為緩和兩岸緊張及推動交流合作作出自己的貢獻。

饒慶鈴並引用已故名歌手李歐納柯恩（Leonard Cohen）歌曲Anthem中的歌詞「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」比喻兩岸關係，指兩岸只要主動開啟「理解之窗」，彼此的光彩就能相互照亮。

今天陪同饒慶鈴前來北京的還有台東縣政府農業主管官員、學者、縣內多名各行業青年代表等20餘人，但他們並未參與這場會見。饒慶鈴一行人預計7日轉往上海參訪，9日返台。

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台東縣政府3日表示，饒慶鈴一行人將參訪中國大陸大型通路商及超市，尋求合作商機，拓展多元行銷通路，提升台東特色果品在中國大陸市場的定位和競爭優勢。同時也藉此推動青年發展業務，透過參與國際活動提升青年多元發展及開拓青年國際視野。

饒慶鈴出發前表示，此行將以行銷農產品及了解釋迦銷售通路有無再加強改進之處為主。而她與縣府團隊是去「了解問題、才能解決問題，並不是製造問題」，盼外界給予支持。而一行人訪問期間，任何團員皆不受訪及發言，行程活動內容都由台東縣府新聞科統一發布。（編輯：楊昇儒）1140104