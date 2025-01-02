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新年寄語 宋濤：堅定支持台灣「愛國統一力量」

2025/1/2 11:21
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（中央社記者邱國強北京2日電）中國大陸國台辦主任宋濤今天發表新年寄語聲稱，陸方今年將在堅持「一個中國」原則和「九二共識」基礎上「廣泛團結台灣民眾」，推進「祖國統一進程」。並堅決打擊「台獨分裂和外來干涉」，堅定支持台灣內部「愛國統一力量」。

宋濤還列舉2024年北京對台工作，包括中共總書記習近平會見前總統馬英九及台灣青年；並在中美元首會晤時就台灣問題畫出「不可逾越的紅線」；以及陸方推出「懲獨22條」，對「台獨頑固分子」絕不手軟等。

根據國台辦官網，宋濤今天在今年第1期「兩岸關係」雜誌上，發表題為「同心同向，奮楫篤行—致台灣同胞的新年寄語」的長文，提到上述內容。

宋濤首先以習近平在2024年12月31日發表的新年賀詞中，提到的「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」作開頭，回顧陸方2024年的對台工作要項。

除前述要項外，宋濤還宣稱，2024年陸方「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，在遏制台獨分裂和外來干涉上展現更強能力」，在深化兩岸交流合作、融合發展上「邁出更大步伐」，「在推進祖國統一進程中積蓄更大動能」，推動兩岸關係沿著正確方向前進。

宋濤對陸方2025年對台工作宣稱，陸方將在堅持「一個中國」原則和「九二共識」基礎上，「廣泛團結台灣同胞，共同推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一進程」。並將秉持造福兩岸民眾的理念，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，推動兩岸民眾「共同弘揚中華文化」。

他又說，陸方將為兩岸青年「互學互鑒、交流交心」搭建更多平台、創造更多條件，讓兩岸青年成為共同打拼的「好朋友、好夥伴」。

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宋濤聲稱，陸方將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決打擊「台獨分裂」和「外來干涉」，堅定支持台灣內部「愛國統一力量」，維護「中華民族共同家園安寧繁榮」。

他最後宣稱，今年是抗戰勝利暨台灣光復80週年，兩岸民眾要「和衷共濟，堅守民族大義，擔當歷史責任」，攜手為「實現民族偉大復興和祖國完全統一而不懈奮鬥」。只要兩岸民眾「同心同向、奮楫篤行」，就一定能「完成祖國統一的偉大事業，就一定能夠共創民族復興的美好未來」。（編輯：呂佳蓉）1140102

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