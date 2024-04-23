沈伯洋提立委赴中須限制 立院程委會表決遭封殺

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（中央社記者范正祥台北23日電）民進黨立委沈伯洋提出兩岸人民關係條例修正草案，主張將立委、直轄市及縣（市）議員納入國安管制人員範圍，去中國要有限制，且必須在接觸特定對象時，申報接觸來往情形及內容。該提案今天在立法院程序委員會，經國民黨團提議暫緩列案，表決結果該案暫緩列案。

立法院程序委員會今天開會，討論4月26日、30日兩天一次會的院會議程草案。沈伯洋等18人擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」，原擬排入院會「報告事項」第16案，請院會將該案交內政委員會審查。

沈伯洋領銜提出的修法提案內容要點，主張將立委、直轄市及縣（市）議員等具有民意代表性之人一併納入國安管制人員範圍；國安管制人員與大陸地區、香港及澳門特定對象接觸者，申報接觸來往情形及內容。不過，國民黨團今天在程序委員會中提議暫緩列案。

民進黨立委莊瑞雄說，這是他第一次在程序委員會裡看到擋案的情況，真的很奇怪；過去程序委員會安排院會「報告事項」，什麼時候會去擋案，程序委員會不必弄得劍拔弩張，沈伯洋的提案應該可以討論，怎麼會是在程序委員會裡就被擋案，呼籲國民黨團能夠重新思考，破壞這個慣例不好。

國民黨立委陳玉珍則表示，莊瑞雄說的固然有道理，但是沈伯洋的提案應該要被全面性思考，如果有什麼國安的疑慮，要列出一些行為，也不一定要特別到大陸地區，去美國、日本、韓國，去各種地方都可以，所以沈伯洋這種先入為主的提案，有失國會的高度，建議不列入院會「報告事項」。

對於國民黨團在程序委員會中提議將沈伯洋該項提案暫緩列案，民進黨團表示有異議。最後，表決結果，在場人數18位，贊成國民黨團提議10位、反對8位，該案暫緩列案。

沈伯洋在臉書發文表示，他的提案是在說，會接觸到國安機密的人員，包含民意代表，去中國要有限制，且必須在接觸黨政軍時，申報往來內容。（編輯：林興盟）1130423