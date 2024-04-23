藍白聯手程序委員會封殺提案 綠批跟中國共產黨一樣

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（中央社記者林敬殷台北23日電）藍白立委聯手今天在立法院程序委員會封殺民進黨立委沈伯洋提案，無法排入下次院會報告事項。民進黨籍程序委員會委員會後舉行記者會，批評國民黨「一手說要改革國會，一手卻閹割國會」，沒收立委提案，跟中國共產黨一樣。

對此，國民黨立委陳玉珍在程序委員會發言表示，沈伯洋的提案應該要被全面性思考，如果有什麼國安的疑慮，要列出一些行為，也不一定要特別到大陸地區，去美國、日本、韓國，去各種地方都可以，所以沈伯洋這種先入為主的提案，有失國會的高度，建議不列入院會「報告事項」。

立法院程序委員會今天中午開會，國民黨與民眾黨立委聯手提案，封殺中華民國113年度國營事業預算，及沈伯洋等人所提的兩岸人民關係條例第91條條文修正草案，最後動用表決，以10比8票數，成功否決上述兩項提案列入下次院會報告事項。

民進黨籍的程序委員會委員，包含委員會輪值主席的民進黨立委沈發惠、民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵，立委沈伯洋、張雅琳、范雲、林月琴、郭昱晴及王正旭等人於會後舉行「藍白聯手，鴨霸復辟」記者會。

沈發惠表示，國民黨現在再次把程序委員會變成「太上委員會」，只要國民黨高興才能討論，這是民主政治倒退活生生案例。

沈伯洋表示，他成為威權體制下被擋案的受害者。有感於現行體制規範不夠完整，為了保護國家安全，他提案要求立委、直轄市及縣市議員、國家經濟戰略發展與國家安全重要性、曾參加立院機密會議者，納入國安管制人員範圍；國安管制人員與大陸地區、香港及澳特定對象接觸者，應申請接觸來往情形及內容。

沈伯洋說，這麼簡單的保護國家安全提案，沒有針對任何人，是所有立委都受到規範，竟然在程序委員會就要擋下來。

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沈伯洋說，譴責藍白立委聯手沒收立委提案，既不符合民主憲政的慣例，也不是健康討論法案的方式。民主就是表決之前可以討論，如果討論都沒有，表決就沒有意義，變成跟中國共產黨一樣。

林楚茵說，「國民黨在心虛什麼，在怕什麼？」國民黨立院黨團總召傅崐萁不需要對號入座。她也對於在記者會直播留言的陳玉珍嗆聲，民進黨尊重陳玉珍發出自己的聲音，但是陳玉珍卻在程序委員會沒收立委提案，這就是國民黨示範的民主，只有國民黨可以講，其他人不准也不能講。（編輯：楊凱翔）1130423