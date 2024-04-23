國民黨團封殺沈伯洋提案 指讓行政機關恣意擴權

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（中央社記者王承中台北23日電）藍白立委在立法院程序委員會封殺民進黨立委沈伯洋提案，民進黨團批沒收立委提案如同中國共產黨。國民黨團今天表示，沈伯洋提案是將行政權伸入民意機關的恣意擴權，若修法成功，未來民代的兩岸交流，必須由行政院說了算。

藍白立委今天聯手在立法院程序委員會封殺沈伯洋提案，無法排入下次院會報告事項。民進黨籍程序委員會委員會後舉行記者會，批評國民黨「一手說要改革國會，一手卻閹割國會」，沒收立委提案，跟中國共產黨一樣。

國民黨立法院黨團發布聲明指出，沈伯洋等人的提案，增訂「立法委員、議員」、「曾參與立法院秘密會議，且該秘密會議提供之機密文件未達解密時限者」進入大陸地區必須向行政機關申請許可。此提案等於是將行政權黑手直接伸入民意機關的恣意擴權。

國民黨團表示，若此案修法成功，未來民代的兩岸交流，必須行政院說了算，民進黨所謂民意至上，都是喊假的，難道只有民進黨籍民代才代表民意嗎。

國民黨團指出，再者，進入大陸地區民意代表要申請、要審查、會洩密，民代出國去別的國家就不會洩密。民進黨立委王定宇之前代表立法院赴法國軍事考察，卻把考察當旅行團四處打卡、公然洩密，行政機關要不要先以「國家機密保護法」、「國家安全法」調查。

國民黨團表示，前民進黨立委趙天麟的陸籍小三案，行政院要不要先給全民一個交代，現在到底查到哪裡了，這些人有沒有洩漏國家機密。

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國民黨團指出，此案不修法，司法機關就不能依「國家安全法」、「國家機密保護法」甚至「反滲透法」偵辦不法了嗎。沈伯洋修法真正目的不是在保護國家安全，而是要透過修法拿著國安的大帽子，開啟限制民代遷徙自由的「綠色恐怖」。國民黨團當然要表達維護全民遷徙自由的立場，將本案暫緩列案。

國民黨團表示，民進黨立委打著民主反民主的例子比比皆是，光是本屆就提出高達19項復議案，在院會不讓法案付委審查。上週更在立法院司法及法制委員會提出高達40次以上散會動議，要讓委員會進行不下去，民進黨立委大動作抗議提案被暫緩列案前，先想想自己做了什麼。（編輯：翟思嘉）1130423