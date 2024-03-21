環狀線社子區段開工 雙北旅行時間大幅縮短

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）捷運環狀線北環段社子區段今開工，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，新北產業園區站到士林站原32分鐘減少為20分鐘、到劍南路站將由49分鐘縮短為28分鐘。

台北市捷運工程局指出，銜接士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段台北市路段CF690C區段標工程，今天上午舉行開工動土典禮。

主辦本段工程的捷運局第一區工程處說明，CF690C區段標全長約2.7公里，去年12月由皇昌營造公司以新台幣102億餘元得標。

一工處說，CF690C區段標工程範圍自新北市三重區集賢路五華國小附近的Y23站（不含）起往東，以潛盾隧道方式穿越淡水河下方，循重陽橋側經士林社子之社正公園設Y24站，再穿越基隆河至中正路士商路口西側袋式儲車軌止，包含1座車站（Y24站）、淡水河東西側各設1座逃生豎井、1段袋式儲車軌（約194M長）及2段潛盾隧道。

捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由新北產業園區站到士林站原32分鐘減少為20分鐘，到劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘。

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捷運局長鄭德發表示，本段工程穿越淡水河及基隆河，施工風險與挑戰性極高，包括工程隧道須以潛盾通過淡水河及基隆河兩河段，施工期間可能會遭遇浮木及社子地區人行陸橋、士林百齡橋的地下基樁衝突，需多次開艙破除結構，施工風險極高。

一工處進一步強調，本段工程潛盾隧道挖掘深度達45公尺，以及環河北路快速道路旁的逃生豎井採壓入式沉箱，深達52公尺，都是捷運施工歷史挖掘最深紀錄；工程還包含社子地區的地下疊式車站緊鄰民房施工、穿越堤防、冷凍工法等多種複雜工法，具有高度挑戰性，但捷運工程團隊均會設法逐一克服。（編輯：張銘坤）1130321