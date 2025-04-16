陸配亞亞談「祖國統一」 陸委會：恐影響來台申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北16日電）陸配劉振亞（網名亞亞）涉及武統言論被廢止在台依親居留許可，返陸後接受媒體訪問再表態「台灣永遠是中國的台灣」；陸委會直言，類似言論恐將影響她後續申請來台。

大陸委員會（陸委會）16日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

劉振亞返陸後接受人民日報轄下「環球人物網」專訪。她於專訪中提到，在台灣受到政治迫害，被要求限期離境。她還說，「台灣永遠是中國的台灣，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」。

梁文傑表示，劉振亞所發表的言論將會是其將來再申請進入台灣的考慮，不要當作台灣政府會以「沒事」看待，她的類似言論將會是其未來申請來台灣的准駁考量因素。

移民署近期要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮16日上午於例行記者會指稱，要求陸配補件是升高兩岸對立、撕裂台灣社會。

透過 Google News 追蹤中央社

梁文傑回應，要求原陸籍人士補件喪失原籍證明是依法行政，依據現有法律規定，倘若同時具備台灣、大陸身分，一旦被檢舉，可以立即註銷台灣身分；現在提供補件做法，原因正是不樂見直接註銷台灣身分的情況。

梁文傑強調，要求補件喪失原籍證明是為了避免原陸籍人士莫名其妙地被檢舉、莫名其妙地被取消台灣身分，這是為了讓想留在台灣的人可以留下來，絕對不是升高兩岸對立，政府對於想要留在台灣的人予以最大的寬容。（編輯：邱國強）1140416