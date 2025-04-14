亞亞返中首度露面：統一不可擋 孩子會飛奔母親懷裡

（中央社台北14日電）遭廢止居留許可返中的陸配「亞亞」劉振亞，日前在深圳接受中共外圍官媒環球時報旗下雜誌專訪時頻頻為自己叫屈，並堅稱「台灣永遠是中國的台灣，祖國統一勢不可擋」。而她就像大陸，孩子就像台灣，「孩子們會飛奔到我的懷裡，再不分離」。

環球時報旗下雜誌「環球人物」11日以「陸配『亞亞』：我被『台獨』分子趕回大陸始末」為題報導，指亞亞4日在深圳蓮花山公園接受專訪，並附上她戴帽及身著黃色洋裝的現場照，成為她返回中國後首度公開受訪。但亞亞在訪問中又提到，這段時間她「待在湖南老家」。

報導開頭就聲稱，4月4日是台灣的兒童節，但42歲的陸配亞亞無法見到3個兒女，「民進黨當局」以「莫須有的鼓吹武統罪名對陸配進行的迫害」，讓世人看見「有些離別，比槍炮更震碎人心」，而亞亞「選在這一天首次接受專訪」。

至於為什麼要選在深圳受訪，亞亞解釋說，她2012年在深圳工作時，與因工作往來於兩岸三地的丈夫相識相戀，去年還帶孩子們去旅遊過，「對深圳很有感情」。

在專訪中，亞亞頻頻表達對移民署從約談至裁定廢止依親居留許可的不滿，聲稱「台灣當局一步步地追殺我」、「針對我的『輿論絞殺』正式開始」、「我徹底看清了『民進黨當局』就是要獵殺我們陸配」，並指她擔心堅持不走會被「狗急跳牆」，在與律師溝通後決定「尊重台灣地區有關規定」，離開台灣。

亞亞並針對她當時引發眾多議論的「萬劫不復的深淵」說解釋，她說的是「謠言把我和我的家人推向那種萬劫不復的深淵」，難道不是嗎？結果有人將她的話曲解為「回大陸是回深淵」。

她並強調，自己根本沒有謠言所說的「大陸前夫」、「大陸小孩」及把前夫、小孩、父母帶到台灣享受台灣的健保，這些說法完全是捏造的。她的父母只在她生孩子、坐月子期間去台灣探親過。

亞亞又解釋，自己拍短片最開始「只是想記錄孩子的成長」。在她的女兒「小當歸」去哈爾濱遊玩的短片爆紅後，「第一次感覺自己身上有一種使命感」，「或許可以用短視頻（短片）促進兩岸交流」，她「沒想過要把流量變現」，說她利用帳號賺了很多錢的說法是謠言。

她說，自己這段時間「待在湖南老家」，父母覺得她明顯瘦了，很心疼她。而自己確實吃不好、睡不好，主要是擔心孩子。因為這段時間沒露面，有人造謠她現在成了階下囚，「離不離譜？」。

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亞亞還在專訪中宣稱，以前他的雙胞胎兒子班上近30名學生，可能只有兩個兒子自認是中國人；後來「他們驕傲地告訴我，因為他們的努力，班上有大半同學認為自己是中國人，『民進黨當局』害怕的就是這樣的局面」。

她最後聲稱，「我還是那句話，台灣永遠是中國的台灣，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋」。「我就像大陸，我的孩子就像台灣，我相信我們總有見面的一天。等到那一天，孩子們會飛奔到我的懷裡，我們會擁抱彼此，再不分離」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140414