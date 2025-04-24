陸籍人士補件喪失原籍證明 陸委會：不會再增加具結替代條件

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（中央社記者李雅雯台北24日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。陸委會今天表示，不會再增列可具結替代或延後赴陸辦理條件，若有其他疑難雜症，政府會全力協助。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，從21日開始受理可具結替代或延後赴陸辦理申請，截至目前為止收件約600餘件；另外有一些不符合可具結替代或延後赴陸辦理、需要政府協助案件有200餘件。

梁文傑強調，政府仔細審視每一個申請案件，先前公布可具結替代或延後赴陸辦理類型方案可以處理大部分的爭議，難免有些個別疑難雜症部分，將會提供最大協助，不過不會再改變可具結替代或延後赴陸辦理等條件。

政府要求在台定居的原陸籍人士補件喪失原籍證明依據為台灣地區與大陸地區人民關係條（兩岸條例）第9之1條，該條文在2004年3月1日施行，要求條例修正前、在台灣設籍的原陸籍人士6個月內提出註銷大陸戶籍等相關證明。

梁文傑坦言，政府當年沒有寄發補件通知書，20幾年前資訊管道沒有現在發達，確實很多陸配或陸配子女根本不知道法律有所變更；儘管法律規定人民不能因為「不知道」免除法律義務，不過政府還是讓大家有機會補件。

梁文傑強調，依據現在法律規定，倘若在中國大陸設籍，一旦被他人檢舉，可以立刻取消台灣身分；考量在2004年以前入籍台灣的原陸籍人士實在太多，所以政府是給大家機會去完成補件，不是額外課予義務。

更生黨主席吳軾子號召在這波清查受到影響的陸配、陸配子女於5月10日上街頭遊行，抗議政府將行政怠惰過錯轉嫁民眾接受、抗議政府對於陸配與陸配子女歧視性打壓。

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梁文傑回應，這名發起人過往涉及詐騙、業務侵占案件，一度潛逃到中國大陸，經過兩岸共打機制返台判刑、出獄。不希望看到有藉題發揮情況，建議當事人若有任何取得喪失原籍證明困難，應尋求政府協助，不要去找中間人或中間團體。

梁文傑強調，政府會全力協助任何問題，自己的權益需要自己來保護，找任何中間人或中間團體，這不是很正確的行為；遊行示威是每個人的權利，不過政府立場是依法執行、不會打折。（編輯：邱國強）1140424