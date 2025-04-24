持陸定居證觸法 陸委會：認定等於拿到戶籍

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（中央社記者李雅雯台北24日電）陸委會最新令釋指出，民眾在陸「設有戶籍」界定應包括持有中國大陸居民身分證與定居證。陸委會今天表示，定居證為所有連續動作核心，於是認定拿到定居證等於拿到戶籍。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，依據中共相關規定，台灣民眾若欲取得定居證，必須先去出入境機關申請，獲得定居同意書後 再去當地公安機關申請定居證，同時上繳台胞證、台灣身分證等證件。

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梁文傑提到，拿到定居證後，再去當地戶政機關登錄戶口、拿身分證，所以這是一連串以定居證為核心的連續動作、密接要件，只要拿到定居證，等於可以登錄戶口、拿到身分證，所以可以認定拿定居證等於拿到戶籍。

梁文傑說明，台灣、中國大陸用字有些不一樣，台灣用「戶籍」、大陸用「戶口」，不過怎麼認定應該是照著台灣政府所認定的。現在是抓住核心概念，也就是定居證，只要拿到定居證，等於拿到戶籍，沒有擴張解釋。（編輯：邱國強）1140424