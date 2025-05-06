綠：國際關注中共滲透 新型態戰爭台灣首當其衝

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨中國部今天說，中共滲透成為國際焦點，民主陣營正面迎戰。台灣正站在這場資訊戰與認知作戰的最前線，從情報滲透到輿論操弄、從數位攻勢到話語控制，中共正以全面性手段滲入自由民主社會，這場新型態的戰爭，台灣首當其衝。

民進黨中國部透過臉書發文指出，近日美國中央情報局（CIA）罕見推出全中文策反影片，呼籲中共高層與基層官員「為自己與家人掌握命運」，主動聯繫美方。這不是劇情片，而是民主世界對極權資訊控制、監控與迫害的強力反證。

民進黨中國部說，美國不只在情報領域出手，更在國際舞台揭露中共資訊戰的真面目。日前聯合國安理會非正式會議上，美國副政治參事吳婷（Ting Wu）以中文直斥中共資訊與認知操控，「言行不一、說一套做一套」。她指中共長年利用補貼與非市場手段製造產能過剩、操縱發展援助資源、強行輸出話語權，甚至持續濫用聯合國2758號決議孤立台灣，試圖誤導國際認知與操控輿論場域。

民進黨中國部說，這場發言不只是外交場上的批判，更是對極權認知作戰體系的正面揭露。

民進黨中國部表示，台灣正站在這場資訊戰與認知作戰的最前線。從情報滲透到輿論操弄、從數位攻勢到話語控制，中共正以全面性手段滲入自由民主社會。而這場新型態的戰爭，台灣也首當其衝。

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民進黨中國部指出，總統賴清德日前召開國安高層會議，提出5大統戰威脅與17項因應策略，正是為了系統性應對中共在台推動的各類資訊戰與認知作戰，全力強化台灣防禦力。

民進黨中國部表示，台灣是民主陣營的堅實一環。處於資訊戰與地緣政治對抗的第一線，台灣的每一次發聲、每一項政策選擇，都是對民主價值的堅守與實踐。台灣的立場始終明確，就是「與極權保持距離，與自由世界並肩前行」。面對日益升高的認知作戰與滲透行動，要抵抗滲透、捍衛台灣，堅守民主自由。不只是政黨責任，更是整個社會共同挑戰。（編輯：萬淑彰）1140506