新北里長許政鎧揪團赴中國接受落地招待 一審判1年6月、褫奪公權2年

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（中央社記者趙敏雅新北11日電）國民黨新北市永和區里長許政鎧與姑姑陳女前年受中國昆山市台辦委託，邀12名里長赴中旅遊接受落地招待，新北地院近日依反滲透法等分別判處2人有期徒刑1年6月，褫奪公權2年。

檢警調查，陳姓女子是中國江蘇省昆山市富開揚五金製品有限公司總經理及張浦台商協會理事，許政鎧是她的姪子。

根據判決內容，許男等2人於民國112年8、9月受昆山市台辦派遣的張浦台商協會郭姓會長及鍾姓總幹事委託，由陳女或許男邀約新北市里長與眷屬前往中國遊玩，其中，里長機票及落地後食宿皆免費，眷屬則僅需自付約新台幣1.7萬元機票費用。

許男於112年11月21至24日共招攬12名里長與5名眷屬前往中國昆山市、常熟市與無錫市等地旅遊，全程由昆山市台辦秘書科謝姓科員陪同，一行人還與江蘇省台辦吳姓一級巡視員、江蘇省泰州市台辦余姓副主任、昆山市台辦萬姓主任等多名中國官員見面或餐敘。

檢警追查，席間中國官員對里長、眷屬宣傳「要支持國民黨及國民黨推出的候選人」等理念。新北地檢署檢察官去年4月間，依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法受滲透來源資助犯投票行賄罪嫌等起訴陳女與許男。

台灣新北地方法院近日審理，合議庭指出，陳女、許男曾在偵查中自白犯行，但在審理時均改口否認，陳女辯稱只介紹張浦台商協會鍾姓總幹事與許男認識，不知後續行程，許男則辯稱沒有投票行賄等。

合議庭表示，陳女在偵查中坦承，委請許男協助招攬赴中旅遊對象，行程部分都是中共台辦先安排好，她亦認為這次旅遊可能跟選舉有關等。許男在偵查中則坦承，知道本旅遊團是昆山市台辦萬姓主任指示張浦台商協會邀里長去交流。

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合議庭說明，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法受滲透來源資助交付不正利益罪，分別判處許男、陳女處有期徒刑1年6月，褫奪公權2年。可上訴。

許政鎧今天中午接受中央社記者電訪時，未多做回應。他僅說，將會提起上訴。（編輯：林恕暉）1140411