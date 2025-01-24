北市21里長受招待赴中旅遊被控反滲透法 北檢：罪嫌不足不起訴

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（中央社記者林長順台北24日電）台北市文山區21名里長被控接受中國上海市台辦招待，於民國112年間赴上海旅遊，涉嫌違反選罷法、反滲透法等罪。台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今天將21人不起訴處分。

檢方指出，前文山區里長聯誼會會長、文山區曾姓里長於112年2月間，藉由文山區與上海市崇明區為姊妹區的名義，著手規劃交流團，安排文山區多名里長前往上海，參加者僅須自付來回機票、旅行社代辦費等共新台幣1萬5000元。其餘住宿、交通等費用由上海市台辦全額贊助。

檢方表示，曾女負責與上海市台辦人員聯繫相關細節，現任文山區里長聯誼會劉姓會長則負責機票訂購、以里長為目標招攬團員。曾、劉與19名里長及其配偶、家人於112年9月搭機前往上海市旅遊。

檢方指出，上海市台辦安排人員派車全程陪同21名里長及家人到崇明區、松江區旅遊。中方另舉行「崇台社區合家歡聯歡會」，高舉「崇台社區一家親」「兩岸同胞心連心」布條，並有中國台辦人員上台致詞。另一場活動中，現場主持人帶頭高喊「兩岸一家親」的政治標語。

曾女等人返台後，曾女持續與台辦人員聯繫，中方要求曾女提供國民黨文山區黨部主委宋苡瑋資訊，曾女於同年11月參加宋舉辦的固本會報，帶頭高喊賴士葆加油、國民黨加油、凍蒜，被控違反反滲透法、公職人員選罷法等罪。

檢方指出，21名里長赴上海旅遊，的確受到中方食宿招待，雖然部分人士曾喊「兩岸一家親」口號，該用語雖然是中方創設，但曾有台灣政治人物公開以「兩岸一家親」口號，表達向中國釋出善意，因此21人辯稱這句話是希望大家都好的意思，並非毫無憑據。

檢方查出，台北市文山區與上海市松江區曾簽署交流合作備忘錄，且曾女、劉男於旅行團出發前，是以姊妹區交流、公益參訪等名目，開放式詢問文山區所有里長意願，並未限制特定黨派才能參加。

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檢方指出，21人在交流過程中雖有中方官員出席，然未曾有人對旅行團團員提及與113年總統、副總統選舉有關之事，也未要求出席的里長要投票給誰。參與的里長也不是全部知道有中方招待的事情，曾女、劉男也沒有暗示或明示團員必須投票給誰。

檢方表示，雖然部分被告返國後有參與特定政黨或候選人造勢活動，但此屬個人政治性言論，受言論自由的保障。檢方認定罪嫌不足，對21人不起訴處分。（編輯：方沛清）1140124