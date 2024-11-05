安徽同鄉會揪團赴中旅遊介選 北檢依反滲透法起訴2幹部

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）台灣安徽同鄉會李姓秘書長、台北市安徽同鄉會宋姓理事長涉受安徽省台辦指示，招待國民黨地方幹部及里長等人赴中旅遊，並宣傳支持特定總統候選人，北檢今天依反滲透法等罪嫌起訴。

另方面，台北地檢署指出，受招攬而參與此行的24名人員，因查無確切證據顯示主觀上認知旅遊招待與支持特定候選人間有對價關係，罪嫌不足，處分不起訴。

第16任總統副總統選舉於113年1月13日投票，北檢起訴書指出，李男及宋女去年受安徽省台辦處長「繆劍」指示，招攬國民黨萬華區黨部幹部、北市南港區某里長、萬華區某里長等24人，參與台辦策畫的落地招待旅遊。

北檢調查，此行程於民國112年10月29日至11月5日舉辦，參加人員只要自付來回機票、行程首日住宿費新台幣1萬6830元，其餘餐飲、住宿及交通等費用約3萬3000餘元，由安徽省台辦全額資助，做為影響投票意向對價。

112年10月29日出發當天，李男及宋女以「徽常皖美愛鄉之旅團」名義，帶著成員抵達安徽，並由「繆劍」安排於合肥市、六安市、淮北市等地遊覽，並安排安徽省台辦人員、當地官員陪同，包括六安市委員會統戰部副部長「鍾鳴」等人。

李男、宋女及「繆劍」於多場午宴、晚宴安排台辦人員上台致詞，發表「兩岸一家親」、「常往常來、消弭誤會」、「堅持一個中國、堅決反對台獨分裂和外部勢力干預」等言論。

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李男則於112年10月31日用餐時，向團員表達「希望台灣明年可以變天、變成國民黨可以交流」、「為了兩岸和平發展，大家要支持侯友宜」等言論。

檢察官認定，李男及宋女知悉旅遊招待計畫，是要求參與團員於113年總統副總統選舉時，支持特定政黨、人士，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法的受滲透來源委託、資助犯投票行賄罪嫌起訴。（編輯：蕭博文）1131105