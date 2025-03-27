網紅MV喊「中共快點打」 陸委會：明顯在反諷

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（中央社記者李雅雯台北27日電）網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）先前上架MV，內容提到「求求你快點打，實現共產主義台灣人民一心嚮往」。陸委會表示，這很明顯是在反諷、反串。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

陸配劉振亞被認定於社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被廢止在台依親居留許可，25日離境台灣。有民眾找出網紅所拍MV「求你快點打」，質疑MV內容是否也涉及鼓吹戰爭、鼓吹武統台灣。

梁文傑回應，整支MV明顯地在反諷、在反串，這與馬來西亞歌手黃明志歌曲「玻璃心」、「龍的傳人」等反串意味差不多，正常人一眼就知道在反串；如果這首歌是在鼓吹武統，中國大陸國台辦舉報「台獨打手」新聞稿也不會有他們的名字。

立委陳玉珍表示，台澎金馬不要聽到「統戰」就覺得排斥，統戰意思是「統一戰線」，也是一種溝通方式。

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梁文傑回應，統戰是前中共領導人毛澤東說的「打倒國民黨3大法寶之一」，台灣民眾對於這個詞彙意義很熟悉，也必須要多加防範，對於所謂的統戰概念要有更清楚的認識。

關於馬英九基金會去年邀請陸生團訪台有團員脫口「中國台北」一事，梁文傑表示，處分結果應該很快地會提出來。（編輯：邱國強）1140327