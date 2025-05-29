男沒車牌無eTag躲202元國道通行費 彰院判刑2月

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）謝姓男子多次駕駛自小客車上國道卻未掛車牌，也未裝eTag感應條，導致無法被判讀。國道警察查出謝男共未繳202元通行費，彰化地院依詐欺得利罪判處2月徒刑，可易科罰金。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，家住苗栗縣的35歲謝姓男子從去年4月14日起至同年9月1日，接續以未懸掛車牌車輛行駛國道高速公路，且未安裝eTag感應條，導致行經彰化縣快官交流道至清水服務區交流道路段的ETC系統無法判讀，因而取得新台幣202元未繳納通行費利益。

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交通部高速公路局事後察覺有異，報請國道公路警察局第七公路警察大隊處理，謝男於警詢時坦承不諱。

彰化地方法院認為，謝男為圖私利，原有車牌因故註銷，即未懸掛車牌開車上路，以此獲取免給付通行費不法利益，考量其犯後態度等，依詐欺得利罪處有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日，並沒收犯罪所得202元。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1140529