賴總統端午前夕勉勵海巡 提醒加強資安防護

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）端午節將至，總統賴清德今天前往基隆市勉勵海巡人員時，提醒海巡要「加強資安防護」，海巡平常的工作，可能是有心人士的珍貴情資，且海巡要不受威脅利誘，才可防患未然。

賴總統上午在海洋委員會主委管碧玲等人陪同下，前往海巡署第2巡防區指揮部慰勞海巡人員，並聽取海巡人員介紹機動雷達車及致贈加菜金。

賴總統致詞說，第2巡防區管轄範圍非常廣，從富貴角到三貂角，辛苦可見一般，面對未來日益嚴峻的挑戰，不管是5月過後就要進入颱風季節，大家會更忙碌，或是面對中國在灰色地帶的侵擾日益頻繁，工作負擔也越來越重。

賴總統說，他非常支持管碧玲提出的強化海巡工作績效作為，第1點就是「強化科技實力」。從富貴角到三貂角的漫長海岸，現有的雷達、監視器等科技工具必然有死角，不管是他或行政院長卓榮泰，都大力支持管碧玲強化科技，特別是建置紅外線熱顯像系統，並導入人工智慧做最後判讀工作，提升工作效能。

賴總統說，第2點是「加強資安防護」。面對灰色地帶侵擾不斷，政府除了持續投資海巡添購新船，增加國土韌性，他也提醒海巡人員關鍵設施資安防護的重要性，大家所要求的設備，或是強化工作所需的建置工作，卓榮泰也在這次特別預算中納入海巡的需求。

賴總統說，「我們（海巡）每天看習慣了，認為說這個就是平常」，但對有心人士而言，海巡每日所表現的日常和平常的工作內涵，可能是有心人士珍貴的情資，海巡人員要提高警覺，且不受威脅利誘，才可以防患未然。

賴總統說，最後，他要感謝海巡辛勤付出，端午節有排休的人員，利用難得假期和家人相聚，必須上班的人員，也別忘了打個電話，相信家人會很高興、放心。

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管碧玲說，去年5月至今，海巡雖然有幾個案例沒有「得分」，但也拿出了一張可讓國人相當程度安心的成績單，查獲各級毒品多達8520公斤，槍械32把、子彈521顆、私菸超過400萬包、偷渡犯84人，處理的救生、救難有79船達812人，查扣的漁船有11艘，且驅離越界漁船也有近千艘。

管碧玲說，「得分」時海巡要更謙卑，代表以後要更好，「失分」時，要讓海巡更強壯，絕對要檢討、精進，改變體質強健體魄。（編輯：方沛清）1140529