人形機器人兵家必爭 集邦：美中較勁新戰場

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）人形機器人市場兵家必爭，研調機構集邦科技指出，人形機器人將成美國和中國較勁新戰場，美國透過晶片打造機器人AI生態圈，中國在關鍵零組件和電池有優勢，未來5年人形機器人將形成區域生態圈，促使在地化生產和產業在地發展。

集邦（TrendForce）24日透過新聞稿分析，目前美國政府主要機器人研發項目包括智慧機器人與自主系統、太空機器人和軍用機器人，人形機器人由特斯拉（Tesla）、波士頓動力（Boston Dynamics）等廠商主導，主要應用在製造、倉儲、物流領域。

至於中國政府在2021年提出「十四五」規劃，機器人產業為發展重點，陸續發布人形機器人創新發展指導意見等政策，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發能力。

集邦分析，目前中國在人形機器人整機端，已有宇樹科技、傅利葉智能和優必選等廠商，占機器人整體成本約55%的「運動層」，也有眾多中國廠商布局空心杯馬達、6D力矩感測器、諧波減速機等。

此外，中國是全球最大電池生產基地，集邦指出，未來進入人形機器人量產規格制訂、拉高電力的階段，電池將成為中國重要優勢。

美國則積極布局人形機器人關鍵晶片，集邦指出，包括高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）等大廠，產品涵蓋雲端到終端、運算能力強，另外高階控制器（MCU）也有德州儀器（TI）、亞德諾半導體（ADI）等解決方案，造就美國相對完整的機器人AI生態圈。

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比較美中現行人形機器人主要產品技術規格，集邦分析，美國廠商產品因應工廠應用需求，多以負重與續航力見長；中國業者布局多元，提升全身與手部自由度。

集邦指出，從政策重點、產業優勢到企業布局，美國和中國的人形機器人產業各有擅長，預期未來5年人形機器人商用產品，將呈現顯著的價格差異與應用分級，形成區域生態圈，將促使在地化生產和產業在地發展。（編輯：張均懋）1140225