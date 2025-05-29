5千萬捐款經台東文化基金會給江賢二園區 議員質疑

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東縣政府設立的文化基金會，收到宋恭源指定要給江賢二藝術園區的5000萬元捐款；台東縣議員質疑，為何繞了一圈捐款，「不合理」，縣府表示，將會進一步了解。

台東縣議會今天進行台東縣政府提案審查，文化處提出縣政府捐助成立的財團法人台東文化基金會收支明細表供審查，其中去年12月19日有一筆由宋恭源捐助新台幣5000萬元，指定要給江賢二藝術園區，引起民進黨縣議員黃治維關注。

黃治維質詢文化處長李吉崇表示，江賢二藝術園區今年才剛開幕，突然有一筆經費匯到縣府設立的文化基金會，再撥付給園區，令人起疑。

他說，若要捐款給江賢二藝術園區，直接捐過去就好，為何還要這麼麻煩先匯到文化基金會，再依條例撥付給園區，很難不讓人懷疑縣府文化基金會成為白手套平台；就算錢捐到基金會，照道理應由基金會指定用途，而不是捐贈者指定，整個程序不合理。

黃治維強調，有人捐錢給基金會，又要求指定基金會給某個單位，這與基金會設立宗旨有所違背，就算是捐贈者有其他想法，法律規定不能這麼做，縣府卻換個方式來做，那就有不合法問題。

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李吉崇表示，捐款者是光寶電子公司前董事長宋恭源，指定要捐贈給文化基金會，由江賢二藝術園區提出計畫後，基金會再分期撥付，這是依據財團法人法第21條規定專款辦理，且基金會設立宗旨是推動地方文化發展，縣府絕對依法行政。

黃治維追問，為何繞了一圈捐款；李吉崇表示，可能對方有類似節稅這方面考量，或直接捐給江賢二藝術園區會有些限制，他會再進一步了解。（編輯：陳仁華）1140529