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與輝達合作AI建設 吳誠文：智慧城市應用是未來方向

2025/5/29 12:11
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（中央社記者張璦台北29日電）輝達執行長黃仁勳日前宣布將與國科會、鴻海、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。國科會主委吳誠文今天說，輝達與國科會合作方面有初步討論過，具體規劃會適時對外公布，智慧城市各種應用是未來推動方向，並搭配智慧機器人產業，硬體結合AI等軟體。

立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算有關國家科學及技術委員會主管預算解凍案22案，吳誠文列席備詢。

國科會日前在環境部提報「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書」第2次修正。根據國科會簡報，原政策評估說明書內容為2036年科學園區新增用地需求為1000公頃，這次修正後，2050年科學園區新增用地需求為3000公頃，等同台灣科學園區用地要再增加2000公頃，引發立委關注。

國民黨立委萬美玲今天質詢時關切上述新增用地需求是如何評估，吳誠文回應，未來需求主要是看台積電等先進製程廠商依照人力、土地、水電等資源推估，大概還需要再增加1000公頃用地，國科會之所以提再增加2000公頃，是因為他希望未來園區發展要把產業、生態、社區融合在一起，打造相對低度開發的優質園區，也就是說，園區裡面不只是有產業，也涵蓋生態。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，期盼台灣政府能提供更多能源，尤其台灣絕對應該投資核能，國民黨立委葛如鈞關切台灣新核能研究經費有無可能增加。

吳誠文指出，若明年科技預算可達新台幣1800億元，預計新核能相關領域投入預算將至少編列5億元，「我並不認為沒有核電不行，但各種各樣的能源我們都會去探討」。

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此外，國民黨立委羅廷瑋、民進黨立委陳秀寳等人質詢關切台灣與輝達合作案進度，吳誠文表示，鴻海已宣布將攜手輝達在台灣打造AI Factory超級算力中心，算力所需的用電功率規模將達100MW，分3期建置，預計第1期達20MW。

至於國科會與輝達合作案，吳誠文說，有初步討論過，是智慧城市的各種各樣應用是將來可能推動的方向，結合學界與產業界力量一起開發、滿足需求，並搭配智慧機器人產業，將硬體結合AI等軟體。（編輯：林淑媛）1140529

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