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台股跌10.42點

2025/5/29 13:44
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（中央社台北29日電）台北股市今天開高走低，收盤跌10.42點，為21347.30點，跌幅0.05%，成交金額新台幣4555.39億元。

加權指數開盤為21531.29點，盤中最高21605.26點，最低21347.30點；不含金融股指數18535.98點，漲9.01點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.44%、食品股跌1.24%、塑化股跌0.72%、紡織股漲0.35%、機電股漲0.17%、造紙股跌0.39%、營建股跌0.25%、金融股跌0.82%。

委買張數1874萬8239張，委賣張數1101萬8275張，成交張數744萬1828張。

收盤時上漲481家，下跌470家，持平109家。

成交量前5名個股為中信金、國泰金、新光金、永豐金、南亞科。

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漲幅前5名個股為恆大、鋐寶科技、來億-KY、神州-DR、台新藥。

跌幅前5名個股為精成科、吉祥全、瀚宇博、興泰、新紡。1140529

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