陸生學士班簡章暫緩 教育部：中方政策未鬆綁

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（中央社記者陳至中台北29日電）招收陸生碩博士班簡章近日公告，卻不見學士班簡章。教育部高教司長廖高賢今天表示，對岸政策並未鬆綁，台灣無法收到高考成績等資訊，難以分發，因此學士班只能先暫緩。

總統賴清德去年5月20日在總統府前發表就職演說，訴求「打造民主和平繁榮的新台灣」，並希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。教育部長鄭英耀也公開表示，希望能恢復學位陸生來台。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯招）近日公告「2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章」合計提供1437個名額，比113學年（1500個）略減。

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然而，學士班的簡章並未公布。廖高賢解釋，台灣大專在審查學位生，很大一部分須採計中國的高考成績（大學入學考試）。當對岸不願提供相關資訊時，陸聯招也沒辦法進行分發作業，因此經過討論後，決定今年學士班招生先暫緩，但碩博士班招生仍會繼續辦理。

廖高賢表示，中方2020年是以COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情為由，單方面讓對岸學生無法來台，將持續和海峽兩岸招生服務中心（中方）聯繫。但今年獲得的訊息，對方給予的回饋意見仍是「未接獲相關政策鬆綁」。（編輯：管中維）1140529