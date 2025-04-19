北京舉行全球首個機器人半馬 「天工Ultra」奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京19日電）北京今天舉行全世界第一場人形機器人半程馬拉松，有20組機器人參加比賽。由北京人形機器人創新中心的機器人「天工Ultra」，以2小時40分42秒奪冠。

北京今天舉行「2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松」，吸引近1.2萬人參加，同時還有來自北京、上海、廣州、蘇州等地20組的機器人參賽，這是全世界第一場人形機器人半程馬拉松。

今天早上7時，已有不少選手站在起跑線前暖身；而在另一條賽道上，可以看見參賽的機器人按Z字行排成兩列，每隻機器人身旁還有幾名工作人員，協助機器人完成比賽。

馬拉松於今天早上7時30分準時開始，人類選手跟機器人選手同步起跑。第一位出發的是來自北京人形機器人創新中心的「天工Ultra」，機器人還穿上印有「天工」二字的跑步鞋，吸引不少選手注目。

來自北京的鄒先生表示，為了參加此次機器人馬拉松，特別把其他已經中籤的馬拉松比賽取消。「在起跑的時候，大家出發比較慢，都是為了看旁邊的機器人，大家看到都很興奮，近距離看到這些機器人確實眼前一亮」。

據新京報報導，此次參加比賽的機器人有來自北京清華大學、北京理工大學、北京科技職業大學等校，也有來自北京人形機器人創新中心、北京通用人工智能研究院等研究機構、企業。

一組組機器人隊伍陸續登場，大多數機器人成功起跑，還有不少小型機器人跑得快，讓在後頭跟著的工作人員得加快步伐，有不少中國網友看著直播稱，像是在帶小孩一起跑馬拉松；但也有少數機器人還沒衝出起跑線，或僅走80幾公尺就倒地不起。

圖為參賽的機器人選手。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月19日

參賽的機器人選手起跑後，失速撞上擋板後倒地不起。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月19日

此次比賽由「天工Ultra」以2小時40分42秒奪冠。天工機器人CEO熊友軍表示，今天測試到機器人的長距離穩定奔跑以及運行技術的可靠性和穩定性，下一步會持續迭代機器人的運動控制能力及上半身的操作能力，讓機器人走入生活，協助解決日常生活問題，甚至是代替、輔助人類在危險的場景工作。不過，他也提到機器人參加馬拉松，仍有些待解決的問題，包括中途需要更換幾次電池，電池續航能力還要再增強。

透過 Google News 追蹤中央社

針對有媒體提問如何看待美國在這方面的競爭，熊友軍表示，中國和美國目前在「具身智能」（Embodied Intelligence）產業的差距應該不大，處於同個起跑線上；但可以很自豪地說，中國機器人產業在應用場景、人才等方面在全球是第一梯隊，所以他對中國具身智慧和人形機器人產業充滿信心。

「具身智能」是指將人工智慧融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣有感知、學習和與環境動態相交互流的能力。人形機器人是具身智能的形態之一。（編輯：呂佳蓉）1140419

馬拉松比賽場地周圍的機器人展示活動。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月19日