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染疫童釀腦炎風險高、惡化快 醫籲3症狀速送醫

2022/4/16 18:27
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（中央社記者張茗喧台北16日電）國內現首例兒童染疫併發腦炎，台大兒童醫院院長黃立民說，兒童併發腦炎風險較高且說惡化就惡化、病程難預測，香港也有2例釀腦炎死亡案例，若高燒不退、意識不清、抽筋應盡快送醫。

國內出現首例兒童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症個案，這名新北市2歲男童的家長指稱，男童一早發高燒，家屬打電話向中央1922與衛生所求助，直到晚上才有救護車前來接送。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，會考慮訂定兒童送醫指引，供各界依循。

指揮中心發言人莊人祥會後接受中央社記者電訪時表示，根據「COVID-19接觸者注意事項」，民眾無論是否被居家隔離，只要出現喘、呼吸困難、 持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，都應立即聯繫119、衛生局或1922。

莊人祥說，由於目前各縣市確診、居家隔離人數都增加，1922、各縣市衛生局必須同時處理許多個案狀況，接獲狀況後必須一層層轉通報，可能使得處理時間拉長，建議一旦出現重症症狀最好直接撥打119送醫。

台大兒童醫院院長、兒童感染科主任黃立民表示，按照以往流感經驗，病毒如果跑到呼吸道，通常病程可能要走1週才會演變成重症，比較好預測；不過，要是病毒跑到大腦、心臟等其他器官，可能「說惡化就惡化」。

黃立民說，以往流感疫情，無論台灣、日本都曾有幼童因腦炎併發重症，這次COVID-19疫情中，香港也發現2例兒童因病毒跑到腦部釀成死亡，但目前還不清楚兒童染疫後，為何有較高風險併發腦炎。

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黃立民強調，高燒不退、腦壓升高、意識不清、突然抽筋或昏迷都是病毒跑到腦部的可能警訊，務必快點就醫，或至少要在1到2天內降低腦壓和發炎反應，才有機會改變病程。

黃立民說，一旦孩子出現類似情形，最好盡快送醫，住院觀察幾天，以防病程進展太快，在醫院還能緊急處理，除了呼籲兒童送醫流程應更順暢，也應同步調整出院條件，若確認狀況穩定就應儘早出院，避免占用病床。（編輯：張芷瑄）1110416

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