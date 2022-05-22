疫情緊繃護病比升 指揮中心允按病人數合理化津貼

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，護病比升高，許多醫護反映工作量不堪負荷。指揮中心指揮官陳時中今天說，明天開會將合理化津貼，依實際照顧確診者的人數計算。

北市聯醫工會日前發文指出，現在醫護人力已不足支應持續增加的病人與醫療需求，大量醫護確診隔離，護病比翻倍，專責病房原訂護病比上限是1比5，目前實際護病比直接提升到1比10，夜班甚至1比12以上，第一線專責病房護理師已不堪負荷。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，明天醫療應變組將開會，討論專責病房人力變化，醫護很辛苦，會將津貼合理化，依照實際照顧確診病患人數計算，也就是照顧的病人多，津貼就會多，但仍不能超過新規定的護病比。

陳時中舉例，如原本每一班是1名護理師照顧5名病人，津貼是新台幣1萬元，換算成照顧每名病人是2000元，津貼合理化後，護病比若是1比7，津貼就是1萬4000元，1比8的津貼就是1萬6000元。

疫情延燒，確診患者快速增加，醫院醫療量能面臨崩潰，指揮中心日前至地方衛生局，要求專責病房護理人力配置，由各醫院自行彈性調整，但不得高於「醫療機構設置標準」關於護病比規定，也就是說，指揮中心將專責病房護病比由1比5，正式調整為醫學中心1比9、區域醫院1比12、地區醫院1比15。（編輯：張雅淨）1110522