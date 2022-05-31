今年防疫險累計理賠達40億 近一週日均賠逾2億

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（中央社記者謝方娪台北31日電）防疫保單理賠潮湧現，今年截至5月30日為止，12家產險公司防疫保單已收保費新台幣24.51億元，理賠飆上40.4億元，單週出險金額大增14.58億元，近一週平均日賠逾2億元。

金管會今天公布，今年截至5月30日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達296萬7449件，保費收入24.51億元，理賠件數達11萬5425件，理賠金額達40.4億元。

換言之，今年防疫險累計理賠金額已達所收保費收入的164.83%；若相比金管會截至5月23日統計，理賠金額單週大增14.58億元。

另今年截至5月30日為止，疫苗險承保件數為158萬3541件，保費收入6.09億元，理賠件數9226件，理賠金額3.43億元。

防疫保單包含一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2類，前者包含針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金，部分疫苗險也有針對施打疫苗後突破性感染給予給付。（編輯：潘羿菁）1110531