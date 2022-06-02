防疫保單理賠恐達數百億 前6大承保業者5家討論增資

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（中央社記者謝方娪台北2日電）防疫保單理賠風暴來襲，目前已有10家產險公司將防疫保單對財務影響評估提報董事會，前6大承保防疫保單業者中，有5家已有討論增資相關規劃，其中有2家將在RBC低於250%時啟動增資。

防疫保單理賠恐高達數百億元，為產險業今年財務帶來重壓，金管會已要求12家銷售防疫保單的產險公司將防疫保單對財務影響評估提報董事會討論對策，目前已有10家產險公司已提報董事會，兆豐產、富邦產則將在6月提報董事會討論。

金管會官員說，前6大承保防疫保單業者中，已有5家討論增資作業相關規劃，其中有2家以資本適足率（RBC）低於250%作為增資依據；因防疫保單理賠尚在陸續進件中，目前觀察6月底前不會有產險公司正式啟動增資。

承保防疫保單前6大產險包含富邦產險、國泰世紀產險、新安東京海上產險、和泰產險、中信產險及兆豐產險。

針對產險公司以重複投保防疫保單為由拒絕承保，金管會保險局副局長張玉煇今天重申，保險公司受理民眾要保後，可基於風險控管機制，對被保險人進行核保綜合評估並決定是否同意承保，不過，保險公司若已決定承保，就應依契約履行保險責任。

張玉煇指出，考量各公司核保政策不盡相同，金管會已請各保險公司對外說明核保處理原則並保障消費者權益。

另針對有部分產險公司已向保戶承諾過不會拒絕重複投保，但仍以重複投保為由拒絕承保，金管會已發函要求保險公司查明並檢討改善。

張玉煇說，基本上公司有承諾，公司就會核保，公司沒承諾，就回歸各公司核保政策。（編輯：林淑媛）1110602